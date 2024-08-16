Сейчас Силы обороны создают предпосылки для получения разрешения на дальнобойные удары западным оружием вглубь РФ.

На этом этапе войны РФ не нужны такие средства, как украинский ударный БПЛА Баба Яга, заявил в эфире телемарафона командир батальона УБпАК "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Он осуществляет бомбардировку за счет коптеров двойного назначения. Им этого достаточно для того, чтобы иметь огневое воздействие на нашу пехоту, которая перемещается. Но если говорить о массированном огневом воздействии, для того, чтобы разрушить позиции - мы для этого используем ночные коптеры типа "Баба Яга", а противник использует для этого авиацию с управляемыми авиабомбами", - сказал Федоренко.

Он добавил, что подобное вооружение может понадобиться врагу лишь тогда, когда Силы обороны лишат его возможности использовать в небе авиацию с высокой интенсивностью. По словам Федоренко, события в Курской области "существенно уменьшили огневое воздействие вражеской авиации", в том числе и в Харьковской области.

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"Это связано с рядом факторов. Соответственно, по моему убеждению, Силы обороны на фронте создают предпосылки, которые дадут нашим дипломатам возможность договориться о применении высокоточной вглубь РФ. Что должно побить вражескую авиацию на аэродромах ближнего базирования. И активность применения вражеской авиации снизится в разы. А чем ниже активность вражеской авиации, тем больше у нас возможностей как для обороны, так и для освобождения нашей территории", - добавил Федоренко.

Российско-украинская война: другие важные новости

По мнению журналистов The Independent, внезапное нападение Украины на Курскую область РФ - единственный способ заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров в рамках "психологической" тактики победы в войне.

Тем временем в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как проходил первый день прорыва границы в Курской области. В частности, украинские военные поделились, что им пришлось проводить разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, при поддержке авиации и артиллерии.

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