Военные отметили, что тщательная подготовка, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

В Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как проходил первый день прорыва границы в Курской области. Видео первых часов операции обнародовано в тг-канале ДШВ ВСУ.

Так, украинские военные поделились, что им пришлось проводить разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, при поддержке авиации и артиллерии.

"День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции", - отметили в ДШВ.

На видео показано, как украинская техника продвигается по территории России, въезжает в населенные пункты. Также видны кадры с российскими пленными.

Ситуация в Курской области сейчас - что известно

Сейчас под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов Курской области. На подконтрольной украинским войскам территории Курской области создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

Ключевые западные союзники Украины, включая Британию и США, говорят, что они не были проинформированы о нападении Украины на Курскую область до того, как оно произошло, но советник ОП Михаил Подоляк предположил, что это не так.

"Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности, и это должно происходить на местном уровне. Но были дискуссии между партнерскими силами, только не на публичном уровне", - заявил Подоляк.

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