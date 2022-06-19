Отмечается, что это первый по объему состав вооружения в так называемой "ЛНР".

Рашисты рассказали подробности уничтожения украинскими военными склада боеприпасов оккупантов в Хрустальном, что находится на оккупированной части Луганщины.

Так, по словам поклонника "Новороссии", блогера Андрея Морозова, известного в сети под ником Бойцовый Кот Мурз, это был "склад вообще всего боекомплекта, завозимого эшелонами на расположенную в том же Красном Луче ж/д станцию из РФ", на котором хранились среди прочего неуправляемые авиационные ракеты и зенитные снаряды.

"Мощность первой детонации была такова, что народ склонен считать - значимую часть завозимого БК просто сваливали в кучу в одном месте, несмотря на то, что территория завода огромная и можно было грамотно рассовать так, чтобы обойтись без хиросим в случае прилёта (...) После попадания по складу эшелоны, которыми была забита станция, тепловозы растаскивали просто-таки со сверхсветовой скоростью", - написал он.

Украинский блогер Игорь Лачен со ссылкой на собственные источники также сообщал, что на склад резерв вооружения свозился начиная с 2014 года.

"200 тонн снарядов было на складе. Взорвали все. Взрывы продолжались 12 часов и после этого, еще несколько промежуточных часов, с паузами. По рассказам,это первый по объему состав вооружения в так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская авиация атаковала скопление техники и склад боеприпасов РФ.

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