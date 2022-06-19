Оккупационная власть заготавливает зерно под будущую посевную.

Из зернохранилищ Луганской области российские оккупанты вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Фейсбук.

Также по его словам, оккупационная власть заготавливает зерно под будущую посевную, предлагая аграриям "благоприятные условия закупок" - по 8,0 тысяч российских рублей, тогда как Украина платила по 8,6 тыс гривен за тонну продукции.

"Для переправки в Россию 650 тонн зерна из Старобельска даже железную дорогу быстро организовали. А теперь строят планы получить рекордный урожай озимой пшеницы – почти миллион тонн зерновых. Озимой - то есть посеянной осенью", - заявил он.

Гайдай добавил, что из зернохранилищ области россияне вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна.

"Фактически производителям заплатят лишь 30% стоимости зерна да еще и в рублях! Специалисты понимают, что за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 года невозможно", - резюмировал он.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

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