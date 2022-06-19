Враг также поднимал в воздух свой вертолет, но атака не удалась.

Украинские военные совершили 4 воздушных атаки по живой силе и технике врага, а также уничтожили российский склад боеприпасов на юге Украины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Враг поднял в воздух свой вертолет и пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине. Однако "птичку" остановили ответным огнем. Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ в рамках выполнения огневых задач совершили 4 воздушных атаки.

Тройкой вертолетов по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снигиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсона.

В "Юге" также уточнили общие потери противника за сутки:

28 захватчиков;

один танк Т-62;

одна радиолокационная станция;

топливозаправщик и другой автомобильной техники.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 июня сохраняется угроза ракетных ударов со стороны России с Черного моря. На кораблях страны-агрессора находится примерно 20 ракет типа "Калибр", которые приведены в готовность для пусков по Украине. Кроме этого, к берегу волнами продолжает прибивать российские мины, которые сорвал шторм.

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