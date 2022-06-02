Бои в городе продолжаются.

Продолжаются тяжелые бои в Северодонецке, поэтому спрогнозировать развитие событий невозможно.

Об этом в вечернем эфире национального телемарафона заявил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что пока какие-либо выводы относительно ситуации в городе делать не надо.

Эксперт напомнил, что российские войска сосредоточили все наступательные ресурсы на захвате этого населенного пункта, поэтому боевые действия в городе очень тяжелые.

"Они зашли в сам город. Там сейчас тоже идут бои, но наши силы не сдаются, идет борьба. Пока эта борьба продолжается, нельзя делать каких-то выводов: либо Северодонецк упал, либо он 100% выстоит", - добавил Мусиенко.

При этом аналитик отметил, что для Украины важнейшей задачей является сохранить как можно больше жизней наших защитников.

"Делать выводы можно делать только после того, как прекратятся бои или ситуация будет не столь напряженной. А сейчас (нельзя) предсказать на 100% развития событий. Это можно сделать даже не через несколько суток, а часов", - отметил эксперт.

Мусиенко согласился, что до "следующего утра мы будем понимать ситуацию в Северодонецке".

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

Чтобы объявить о победе, ВС РФ должны были бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей". Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

Накануне глава Луганской области Сергей Гайдай отмечал, что россиянам не удастся окружить украинские силы, поскольку у ВСУ есть возможность отойти на оборудованные позиции за городом.

Одновременно на Херсонском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники уже освободили на севере региона уже 20 населенных пунктов.

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