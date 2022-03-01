На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.

Ситуация вокруг города Киева остается напряженной.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

Напомним, самолеты РФ ведут обстрелы с неба над ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы их не сбивали украинские войска.

Так, российские самолеты Су-30 и Су-35 осуществляют маневры в запретной для пролета зоне над Чернобыльской атомной электростанцией и Запорожской атомной электростанцией и ведут оттуда обстрелы, чтобы украинские войска не могли стрелять в ответ – ведь сбития самолета над атомной электростанцией может привести к экологической катастрофе.