Петр Андрющенко отметил, что оккупанты на временно захваченных территориях возвращают элементы СССР и РФ

Российские военные вернули в разбитый Мариуполь Донецкой области дорожную автоинспекцию. Местные коллаборанты активно помогали оккупантам.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он указал, что российские оккупанты на временно захваченных территориях активно возвращают элементы СССР и Российской Федерации. По его словам, в Мариуполе войска РФ воскресили ГАИ.

"Улучшение" каждый день. Назад в пещеры становится трендом в Украине", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты продолжают штурмовать завод "Азовсталь", где находятся украинские военные и мирные жители. Они блокируют попытки эвакуации людей.

При этом в самом городе российские оккупанты намерены провести парад "пленных" к 9 мая, для этого они хотят переодеть в форму украинских военных гражданских. Так, почти четыре недели назад российские оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин и удерживают в помещении школы и клуба.

Кроме того, пленных привлекают на работу по благоустройству в селе Безымянное и городе Новоазовск под конвоем российских военных.

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