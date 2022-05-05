Тяжелые бои идут и дальше, но захватчиков на территории завода уже нет.

Украинским защитникам, которые держат оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", удалось отбить штурм оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, бои на "Азовстали" продолжаются, а украинские воины мужественно противостоят преобладающим силам противника.

"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию", - рассказал Арестович.

Информация о прорыве захватчиков на "Азовсталь" появилась в СМИ вчера.

В сводке Генштаба по состоянию на 18:00 отмечалось, что российские захватнические войска осуществляют попытки уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В то же время россияне не имеют успеха.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о прорыве оккупантов на "Азовсталь" требует уточнения.

Вечером глава украинской переговорной группы Давид Арахамия подтвердил, что оккупационные войска России уже на территории "Азовстали". В то же время связь с украинскими защитниками уже восстановлена.

Сегодня заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар "Калина" рассказал, что войска русских оккупантов прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Украинские бойцы на территории завода уже третий день держат оборону, пока продолжается активный штурм.

Вас также могут заинтересовать новости: