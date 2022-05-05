Около 2 тысяч мужчин было вывезено в фильтрационный лагерь в селах Безымянное и Казацкое.

Российские оккупанты намерены переодеть в форму украинских военных гражданских для парада "пленных" на 9 мая в Мариуполе.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, фильтрационные лагеря в селе Безымянное превращены "в настоящее гетто" для мариупольцев.

Андрющенко добавил, что почти четыре недели назад российские оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирный и Волонтеровка всех мужчин. "Около двух тысяч человек, которых разместили в с. Безыменное и в с. Казацкое Новоазовского района. Формальный повод - для проведения фильтрации. Никаких личных вещей с собой взять не было разрешено, паспорта и другие документы, для идентификации личности было отобрано", - добавил он.

Мужчин разместили в помещении школы и клуба.

"Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя российских военных. Условия содержания ужасные - люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не оказывается", - сообщил Андрющенко.

"Документов людям не возвращают, зато все получили бумагу о прохождении фильтрации, но и он не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, но мужчины были задержаны и избиты. Последняя неудачная попытка по иронии судьбы была прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красному Кресту, которые удержанные видели из окон", - заявил Андрющенко.

Кроме того, всех удержанных, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают на работу по благоустройству в селе Безымянное и городе Новоазовск под конвоем российских военных.

"Относительно дальнейшей судьбы оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. При том в понедельник, 2 мая, на постороении было объявлено, что мужчины будут участвовать в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве "пленных". Для чего их переоденут в форму украинских солдат", - подчеркнул он.

"Обратная сторона этого ужаса - жизнь женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Из-за отсутствия мужчин и большое количество оккупантов, которые поселились в том районе, дома тотально грабят россиянами даже при наличии в здании людей. На улицу женщины не выходят из - за страха изнасилования", - сообщил советник мэра.

Напомним, Зеленский надеется на продолжение эвакуации людей из Мариуполя. Президент заявил, что украинская сторона готова обеспечить "режим тишины".

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