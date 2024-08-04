Авиация и ракетные войска Украины поразили пункт управления врага, а также пять средств ПВО.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки оккупанты 140 раз пытались прорвать линию обороны Украины, сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, на Харьковском направлении было отбито шесть атак врага неподалеку Тихого, Глубокого и Волчанска. Еще 19 боестолкновений произошло на Купянском направлении. Также, Силы обороны отбили восемь атак врага на Лиманском направлении - неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отбили штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного. На Краматорском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Васюковки, Часового Яра и Андреевки.

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20 боестолкновений за прошедшие сутки произошло на Торецком направлении - неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного. Самым горячим остается Покровское направление, где наши защитники отбили 45 штурмовых действий в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое, Карловка, Свиридоновка, Скучное, Ивановка и Яснобродовка.

Еще 11 штурмов врага было отбито на Кураховском направлении - возле Красногоровки, Георгиевки, Пантелеймоновки, Константиновки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск. А на Времовском отрезке фронта оккупанты 7 раз пытались прорвать линию обороны Украины. Две атаки оккупанты провели неподалеку Работино на Ореховском направлении, однако успеха не имели.

"За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, совершил более 5100 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня", - сообщили в Генштабе.

Зато авиация и ракетные войска Сил обороны продолжают наносить заметные потери врагу. В частности, за прошедшие сутки они ударили по пяти районах сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять средств ПВО, станцию РЛС, склад МТЗ и еще один важный объект оккупантов.

Российско-украинская война: другие важные новости

Силы обороны продолжают увеличивать количество потерь россиян в оккупационной войне против Украины. В частности, за прошедшие сутки было ликвидировано более тысячи вражеских военных, а также десятки единиц техники оккупантов.

По данным DeepState, российские оккупанты смогли продвинуться в районе Часового Яра. Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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