Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском, Торецком и Харьковском направлениях.

Российско-украинская война продолжается, и с начала суток 17 июля оккупанты 99 раз пытались прорвать линию обороны Украины, сообщает Генеральный штаб Украины.

Война в Украине - ситуация на фронте 17 июля

Сообщается, что на Харьковском направлении оккупанты 15 раз атаковали Силы обороны Украины в районах Глыбокого и Волчанска. Оккупанты на этом направлении атакуют небольшими группами, до мотострелкового отделения с поддержкой авиации. С начала суток РФ применила здесь 6 КАБов.

На Купянском направлении оккупанты увеличили интенсивность штурмовых действий. Так, с начала суток они восемь раз пытались прорвать украинскую линию обороны неподалеку Андреевки, Стельмаховки и Синьковки. По последней армейская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами. Еще шесть боестолкновений произошло на Лиманском направлении. А количество штурмов врага на Северском направлении возросло до пяти.

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На Краматорском направлении оккупанты не прекращают попыток штурмовать Часов Яр, применяя авиацию. Кроме того, оккупанты здесь также штурмуют и у Андреевки и Новомарково. Количество атак врага возросло до 17 на Торецком направлении. Большинство своих усилий оккупанты сфокусировали в районах Северного и Нью Йорка.

Самым горячим остается Покровское направление, где между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 21 боевое столкновение. Четыре из них еще продолжаются - неподалеку Новоалександровки и Карловки.

На Кураховском направлении оккупанты провели 12 штурмовых действий, бои также продолжаются в двух локациях вблизи Красногоровки. Еще дважды оккупанты атаковали на Времовском направлении.

8 штурмов врага Силы обороны отбили на Ореховском направлении в районах Новодаровки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, оккупанты применили здесь около ста неуправляемых авиаракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток. На Приднепровском направлении, на наших плацдармах на левом берегу Днепра, оккупанты дважды безуспешно пытались потеснить украинских воинов с их позиций.

Российско-украинская война - другие важные новости

Накануне аналитики из DeepState сообщили, что российские оккупанты взяли под контроль над населенным пунктом Урожайное, что в Донецкой области. Там также отметили, что Силы обороны Украины пытаются сдержать давление армии РФ и не дать противнику закрепиться и подтянуть резервы.

Между тем стало известно, что Украина и Россия провели новый обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 95 украинских защитников. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.

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