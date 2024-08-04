Наибольшее количество боев с начала суток было зафиксировано на Покровском направлении.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вперед на востоке Украины. В частности, враг давит на Силы обороны в Донецкой области.

Как сообщает проект DeepState, оккупанты продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Зализном. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток, 3 августа, по состоянию на 22:00 на передовой произошло уже 102 боевых столкновения с противником. На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Глубокого, Тихого и Волчанска.

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На Купянском направлении противник провел 14 наступательных действий в районах Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки и Берестового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского и Макеевки. В результате боестолкновений – потерпели поражение.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали семь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. В то же время на Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали украинские войска возле Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском направлении – 36.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 179 оккупантов, 66 из них – безвозвратно. Также уничтожена одна САУ, семь БПЛА разных типов и три единицы автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, пять гаубиц Д-30, четыре САУ и шесть единиц автотранспорта", – сообщает Генштаб.

Между тем на Кураховском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. На Времевском направлении противник совершил три наступательных действия в сторону Константиновки, Раздольного и Водяного.

На Ореховском направлении все вражеские штурмы позиций наших подразделений вблизи Работино успеха не имели. На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Война в Украине: важные новости

Аналитик издания Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские оккупационные войска пересекли канал в Часовом Яру и продвинулись в первый западный район города. Кроме того, по его данным, вражеская армия продвинулась в Зализном и захватила около 90% населенного пункта.

Тем временем Силы обороны Украины успешно поразили и затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечалось, что также существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

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