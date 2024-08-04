Российская армия потеряла более тысячи солдат на фронте за одни сутки, - Генштаб

ВСУ также уничтожили 17 боевых бронированных машин и 59 артсистем.

За прошедшие сутки, 3 августа, Вооруженные силы Украины обезвредили на фронте 1150 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли уже до 582 910 солдат. Кроме того, Силами обороны было уничтожено много техники и вооружения армии противника, в частности:

танков - 8411 (+5);

боевых бронированных машин - 16255 (+17);

артиллерийских систем - 16276 (+59);

РСЗВ - 1138 (+3);

средства ПВО - 911 (+3);

самолетов - 363 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13103 (+41);

крылатые ракеты - 2412 (+2);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 22006 (+80);

специальная техника - 2734 (+11).

Война в Украине - последние новости

Офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские войска стягивают все имеющиеся резервы на Покровское направление, которое сейчас считается самым критическим и тяжелым.

Видео дня

Военный обозреватель Денис Попович отметил, российские диверсионные группы уже начали иногда заходить в город Торецк Донецкой области.

По его словам, вражеская армия продвигается, в частности, благодаря значительному превосходству в живой силе, которую противник "без сожаления бросает в бой", и активному использованию КАБов.

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