Российская армия потеряла более тысячи солдат на фронте за одни сутки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 3 августа, Вооруженные силы Украины обезвредили на фронте 1150 российских захватчиков.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне выросли уже до 582 910 солдат. Кроме того, Силами обороны было уничтожено много техники и вооружения армии противника, в частности:
- танков - 8411 (+5);
- боевых бронированных машин - 16255 (+17);
- артиллерийских систем - 16276 (+59);
- РСЗВ - 1138 (+3);
- средства ПВО - 911 (+3);
- самолетов - 363 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13103 (+41);
- крылатые ракеты - 2412 (+2);
- корабли /катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 22006 (+80);
- специальная техника - 2734 (+11).
Война в Украине - последние новости
Офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские войска стягивают все имеющиеся резервы на Покровское направление, которое сейчас считается самым критическим и тяжелым.
Военный обозреватель Денис Попович отметил, российские диверсионные группы уже начали иногда заходить в город Торецк Донецкой области.
По его словам, вражеская армия продвигается, в частности, благодаря значительному превосходству в живой силе, которую противник "без сожаления бросает в бой", и активному использованию КАБов.