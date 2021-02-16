Все обвинения против себя экс-мэр Славянска назвала бредом.

Экс-мэр Славянска, обвиняемая в сепаратизме и государственной измене, Неля Штепа заявила, что ездила из Донецка после операции "организовывать всеукраинские митинги", чтобы якобы предотвратить то, "что двигалось на город".

Об этом она заявила на заседании суда в Харькове.

Читайте такжеЗеленский дал руководству ВСУ 10 дней на установление виновных в гибели военных на Донбассе

Она пересказала последние несколько дней во время захвата власти города российскими наемниками. В частности, рассказала историю, как вместе с работником городского совета якобы меняла вывешенный триколор над зданием исполкома на государственный и как стирала украинский флаг чуть ли не под дулами автоматов.

"И я была бы Героем Украины, чем меня сегодня обзывают сепаратисткой", – заявила Штепа.

Позже Штепа добавила, что вынуждена была комментировать наступление боевиков и нахваливать Путина перед камерами российских СМИ, поскольку боялась расправы боевиков, которые будто бы угрожали расстрелять всю ее семью.

"Вы сегодня рассматриваете дело по сепаратизму против настоящего украинского патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны", – заявила обвиняемая.

Все обвинения против себя экс-мэр Славянска назвала чушью.

Что известно о скандальной Неле Штепе

Штепа была мэром Славянска во времена президентства Виктора Януковича. Во время оккупации Славянска весной 2014 года она поддержала боевиков.

Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года. Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и частью 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Судьям она заявила, что призвала президента РФ Владимира Путина войти в Славянск и "защитить" ее якобы под давлением боевиков.

В октябре 2014 года прокуратура Харьковской области требовала приговорить Штепу пожизненно, тогда суд арестовал Штепу. Однако в 2017 году меру пресечения изменили на круглосуточный домашний арест, срок действия которого истёк в начале 2018 года. С тех пор к Штепе ни одной меры пресечения не применялось.

20 января 2021 года суд отправил Штепу под ночной домашний арест - с 22:00 до 5:00.

Приговора в отношении неё нет до сих пор - дело рассматривается в Орджоникидзевском райсуде Харькова.

По решению Евросуда по правам человека Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации от Украины за "нарушение права на свободу".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН