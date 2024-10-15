Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о недостатках и преимуществах военных из КНДР.

Даже при условии задействования нескольких десятков тысяч северокорейских солдат армия российских оккупантов не сможет прорвать украинскую линию фронта. Но воевать в таком случае станет труднее.

Такое заявление сделал военный аналитик, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире телемарафона. Он отметил, что темпы уничтожения и вывода из строя российских оккупантов Силами обороны Украины на сегодня чрезвычайно высоки – более 1000 и даже более 1400 врагов в сутки.

"Таких темпов поражения врага вообще очень мало какая война знает. Поэтому если этих корейцев будет несколько сотен или даже несколько тысяч, то, условно говоря, темп войны этого даже не заметит. Если же речь будет идти о нескольких десятках тысяч, то конечно, что одномоментное задействование по линии фронта такого количества – это серьезные резервы, и это уже станет действительно проблемой для нашей армии. Действительно станет труднее воевать. Но даже они не смогут осуществить прорыв нашей линии фронта", – считает Кузан.

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По его словам, несмотря на миф, что Северная Корея имеет идеологическую армию и что они очень преданы приказам, есть такое понятие как боевой опыт. И именно этого у армии КНДР нет. А это большой минус для бойцов.

"Этого боевого опыта, несмотря на браваду их диктатора Кима, у армии Северной Кореи на самом деле нет. Гораздо более высокий боевой опыт есть у той же российской армии. И поэтому корейцы могут использоваться только в начале на вспомогательных ролях. Но отнюдь не как та сила, которая совершит прорыв", – отметил аналитик.

Он также добавил, что у солдат КНДР есть преданность и лояльность именно к своему командованию, но отнюдь не к путинским генералам.

"То, что Путин вынужден приглашать контингент у такого государства как Северная Корея, терпеть его в структуре своих вооруженных сил, что в принципе негативно для боевого духа, свидетельствует о том, что у них есть проблемы. И что тех темпов мобилизации, которые проводит сегодня Россия, не хватает для тех действительно высоких темпов войны, которая проводится сейчас", – констатирует военный аналитик.

По его словам, "разбавлять" северокорейцев бурятами является правильным с военной точки зрения решением. Но даже участие в боевых действиях на территории РФ будет для них сложной задачей.

"Отсутствие у них навыков ведения войны, отсутствие ориентирования в местности, они не приучены к тому типу войны, который уже ведется на Курщине более двух месяцев, даст о себе знать. И конечно же мы увидим теперь поражение не только бурятов, но еще и северных корейцев", – подчеркнул Сергей Кузан.

Участие солдат из КНДР в войне против Украины

По информации источников издания LIGA.net в России формируют "особый бурятский батальон", в котором будут служить военные из Северной Кореи. Подразделение создается в составе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ. Ориентировочная численность личного состава указанного батальона составляет примерно 3000 человек.

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак, комментируя эту информацию отметил, что армия РФ столкнется с рядом "вызовов" в случае привлечения к участию в войне против Украины северокорейских военных. Он пояснил, что россиянам будет трудно управлять солдатами из КНДР. По его словам, в частности, не обойдется без представителей контрразведки КНДР, которые будут следить за моральным состоянием северокорейских бойцов, чтобы те все вместе не сдались в плен.

И сегодня отдельные издания со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что 18 военных из Северной Кореи уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России. Отмечалось, что это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

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