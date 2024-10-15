Он отметил, что данная ситуация требует от россиян многих усилий.

Армия РФ столкнется с рядом "вызовов" в случае привлечения к участию в войне против Украины северокорейских военных.

Об этом сказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак в эфире "24 Канал", комментируя сообщения в СМИ, что в армии страны-агрессора скоро появится "особый бурятский батальон", который будет укомплектован гражданами КНДР.

"Это большой вызов и для российской армии, потому что этим "кагалом" надо управлять, держать в дисциплине. Надо переводчики, командиры, которые будут знать, как с ними общаться. И чтобы эти командиры знали русский, чтобы могли координироваться - какие соседи слева, справа, куда наступать, куда не наступать, чтобы не стрелять по своим (россиянам)", - отметил Ступак.

Видео дня

Более того, по его словам, не обойдется без представителей контрразведки КНДР, которые будут следить за моральным состоянием северокорейских бойцов, чтобы те все вместе не сдались в плен.

"Плюс к этому контингенту, если он действительно есть, будут привлечены представители северокорейской организации, которая обеспечивает безопасность. Вроде КГБ, ФСБ. Для того, чтобы делать срез общественного мнения в контингенте, чтобы у них вдруг не появилась мысль "давайте мы полностью перейдем на сторону Украины, сдадимся, попросим политического убежища". То есть должна быть внутри какая-то военная контрразведка. То есть представители местной спецслужбы должны 100% быть в этом подразделении", - сказал бывший сотрудник СБУ.

Вместе с тем он отметил, что пока отсутствует официальная информация об этом контингенте в составе войск врага.

"Не знаем точно 3 тыс. или 300 человек. Или это все, которые приехали для выполнения задания или только первая партия, или пробная партия. Не знаем, посмотрим", - подчеркнул Ступак.

Солдаты КНДР в составе армии РФ: что известно

Издание LIGA.net со ссылкой на источник в военной разведке сегодня заявило, что северокорейцы будут служить в составе и 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ. Из них будет укомплектован "особый бурятский батальон". Ориентировочное количество личного состава этого батальона составляет примерно 3000 человек. Сейчас военных обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.

Неделю назад в Минобороны Южной Кореи заявили, что КНДР может направить войска в Украину в поддержку РФ.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея фактически включилась в российскую войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: