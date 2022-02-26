Омбудсмен призвала ЮНИСЕФ и Красный Крест обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного положения.

С начала боевых действий от обстрелов врага погибло пятеро детей, еще 33 получили ранения.

Об этом в своем канале в Telegram написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Военное вторжение Российской Федерации в Украину имеет ужасные последствия для всего населения. Самой существенной потерей являются человеческие жизни, прежде всего, детские", - написала она.

По оперативным данным, с начала боевых действий агрессора от обстрелов врага погибли 5 детей, еще 33 получили ранения.

По словам Денисовой, в течение суток из-за обвала автомобилей с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин погиб мальчик ориентировочно 8 лет.

Кроме того, в результате обстрела российскими войсками детского сада "Солнышко" в г. Ахтырка от тяжелых ранений умер 1 ребенок.

Также в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет в г. Киеве в крайне тяжелом состоянии из-за огнестрельных ранений доставлен семилетний мальчик. Ребенок находится в реанимации в критическом состоянии.

В то же время во время авиаудара по г. Сартана Донецкой области погиб ребенок. Из-за ракетных обстрелов по жилым кварталам поврежден лицей № 144 им. Григория Ващенко в г. Киеве и школы в г. Мариуполе.

Омбудсмен добавила, что на Сумщине авиация врага разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны и ценные вещи, которые начинены взрывчаткой.

"Прошу Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Общество Красного Креста обеспечить гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим детям и их семьям в условиях военного состояния в Украине. Ни один ребенок не должен быть жертвой войны", - подчеркнула Денисова.

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