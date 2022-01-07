Минобороны РФ подтвердило переброску войск РФ в Казахстан с трех аэродромов в России.

Руководить российскими "миротворцами" в составе войск ОДКБ в Казахстане будет генерал Андрей Сердюков, возглавивший в 2014-м спецоперацию по захвату Крыма.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, срок пребывания "миссии" РФ в Казахстане ограничен. Но точных дат он не назвал.

Сердюков был координатором на территории оккупированного полуострова в процессе его захвата. Генерал также командовал группировкой российских оккупационных войск на Донбассе и действовал под фамилией Седов.

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4 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Сердюкова командующим Воздушно-десантными войсками РФ.

Украинская военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении россиянина, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Минобороны РФ подтвердило переброску войск РФ в Казахстан с трех аэродромов в России.

Российские десантники грузят "штатную технику и вооружение. Военные РФ в Казахстане уже приступили к выполнению "задач", они обеспечивают прием и развертывание основных сил контингента.

В свою очередь, у Вашингтона есть вопросы по вводу войск ОДКБ в "миротворческих целях" в страну.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.