Графики отключений 16 октября: кому будут отключать свет в пятницу

"Укрэнерго" предупредило об ограничениях.

В пятницу, 16 октября, в некоторых регионах Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений электроэнергии для населения будут действовать в объеме от половины до двух очередей (что соответствует продолжительности 2–8 часов), сообщило "Укрэнерго".

Графики подачи света для бытовых потребителей начнут действовать с 6 утра. Также с этого времени и до конца суток будут ограничивать мощности промышленности и бизнеса.

Причиной ограничений является продолжающаяся вооруженная агрессия России, которая систематически атакует объекты генерации и передачи электроэнергии дронами и ракетами.

Видео дня

Энергетики отмечают, что состояние энергосистемы может оперативно меняться. Поэтому в случае отсутствия электроэнергии следует проверять актуальную информацию на официальных ресурсах облэнерго.

График отключений электроэнергии в Сумах и области

Только одну категорию потребителей в Сумах и области не планируют отключать от электроснабжения в пятницу – это половина очереди 5.2. Дважды будут отключать всю вторую и третью очереди, а также половину очереди 4.1. Остальных абонентов – трижды. Общая продолжительность отключения света – от двух до восьми часов.

График отключений электроэнергии в Полтаве и области

С самого утра в Полтаве и области начнут отключать очереди с 4-й по 6-ю, а ближе к субботе будут отключать первые три очереди. В целом каждого из абонентов будут отключать от электричества три раза в сутки на срок от 4,5 до 5,5 часов.

Обновлено в 21:37

График отключений электроэнергии в Харькове и области

В Харькове и области 16 октября потребителей будут отключать, в зависимости от очереди, один или два раза. Общая продолжительность варьируется от трёх до семи с половиной часов.

График отключения света в Черкассах и области

Большую часть абонентов в Черкассах и области будут отключать дважды, несколько меньшее количество – трижды. Продолжительность каждого отключения составит два часа, поэтому в сумме за сутки "набежит" от двух до шести часов без света.

График отключения света в Киевской области

Треть жителей столичного региона останутся без света в пятницу только один раз – речь идет о полуочереди 1.1, 6.2 и всей третьей очереди. Остальные потребители будут без света дважды за сутки. Продолжительность одного отключения – от двух до четырёх часов. В сумме дольше всего без света пробудет половина очереди 5.1 – восемь часов.

График отключений света в Киеве

Графики отключений для Киева на 16 октября действуют индивидуально для домов и микрорайонов. Узнать об актуальных ограничениях электроснабжения в Киеве можно, например, в приложении "Киев Цифровой" или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Отключения света в Украине – главные новости

Напомним, что в Украине нет дефицита электроэнергии, но из-за поврежденных ЛЭП она не доходит до потребителя. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что продолжительность отключений света зимой в значительной степени будет зависеть от возможности противодействовать средствам поражения российских оккупантов, а не от генерации.

В свою очередь, энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил УНИАН о нехватке резервного оборудования у энергетиков. Это может привести к более длительному ремонту поврежденных энергообъектов и, соответственно, к более продолжительным отключениям света у потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: