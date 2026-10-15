В Украине резко подорожали яйца: какие сейчас цены в супермаркетах

За неполный месяц стоимость куриных яиц местами выросла на 15%.

В ряде торговых сетей цены на куриные яйца выросли на 15% меньше, чем за месяц, свидетельствует мониторинг стоимости базовых продуктов питания от УНИАН.

Так, с 21 сентября по 15 октября в Novus отборные куриные яйца "Квочка" XL подорожали с 94,99 до 109 грн за десяток (+14,7%). Если считать с начала сентября, когда эта позиция стоила 80,99 грн, рост цен достигает уже 34,6%.

В "Сильпо" с 21 сентября десяток яиц "Настоящие гиганты" С0 от производителя "Ясенсвит" подорожал с 91,47 до 99,5 грн (+8,8%).

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В АТБ цены на куриные яйца пока не изменились с середины сентября - однако к 21 сентября они уже успели за три недели осени подорожать на 10-12 грн за десяток. Так, "Домашние" яйца высшей категории от "Квочки" стоят 87,9 грн против 75,9 грн в первых числах сентября (+15,8%).

В целом с начала сентября, в зависимости от категории и производителя куриных яиц, в крупных сетях их цена выросла в среднем на 10-20 грн за десяток.

Цены на куриные яйца - последние новости

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил, что себестоимость производства куриных яиц постоянно растет, что будет толкать цены осенью вверх. Он отмечает, что в течение мая-августа оптовые цены на яйца были ниже их себестоимости.

В целом стоимость куриных яиц осенью может вырасти до 25% по сравнению с ценами в начале сентября, сообщают УНИАН эксперты и аналитики рынка.

В куриных яйцах украинской компании-производителя "Ясенсвит", поставленных в Великобританию, обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает британский государственный орган по контролю качества пищевых продуктов в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии Food Standards Agency (FSA). Регулятор рекомендует изъять с рынка и отозвать у потребителей все яйца с кодом 3UA1012066.

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