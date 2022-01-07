Российские войска в Казахстан попросил ввести президент страны Касым-Жомарт Токаев в связи с акциями протеста.

Белый дом не знает, был ли законным запрос президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по вводу войск ОДКБ в страну в рамках миротворческой миссии.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

В Псаки поинтересовались, повлияет ли ситуация в Казахстане и роль России в ней на предстоящие переговоры "НАТО-Россия" и есть ли какие-то мнения относительно того, уменьшаются ли риски вторжения РФ в Украину в таком случае.

На что она отметила, что Госдеп США уже связался с МИД Казахстана по поводу политического кризиса в стране. В ведомстве подтвердили США, что будут соблюдать права человека и действовать в рамках Конституции.

Читайте такжеРоссия перебрасывает войска в Казахстан с трех аэродромов"Мы внимательно следим за сообщениями о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила в Казахстан свои коллективные миротворческие миссии. У нас есть вопросы о характере этого запроса и о том, было ли такое приглашение законным", - ответила Псаки.

Белый дом призвал ОДКБ соблюдать международные обязательства по правам человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование ситуации.

Никаких изменений в запланированных трех раундах переговоров относительно угрозы вторжения РФ в Украину не произошло.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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