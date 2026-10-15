Вышел финальный трейлер GTA 6 – до релиза игры остался месяц (видео)

Игра выйдет 19 ноября на консолях, а через некоторое время заглянет и на ПК.

Rockstar Games выпустила релизный трейлер горячо ожидаемой Grand Theft Auto 6. Видеоролик демонстрирует атмосферу вымышленного штата Леонида (прототипом которого является Флорида), главных героев и криминальные события, в которые они оказываются втянуты.

Примечательно, что ролик выпустили за месяц до запуска – игра поступит в продажу 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series. Переносов, видимо, больше не будет. Изначально GTA 6 должна была выйти еще в мае 2025-го.

Вместе с этим компания объявила, что оригинальный саундтрек к игре написали Justice – культовый французский электронный дуэт. В трейлере звучит композиция "Flower in a Hurricane" с участием Tame Impala, SZA и King Gizzard & The Lizard Wizard.

Видео дня

Действие GTA 6 развернется в современной версии Вайс-Сити. Впервые в истории серии одним из главных героев станет девушка – Люсия. Вместе с напарником и возлюбленным Джейсоном они образуют преступный дуэт в стиле Бонни и Клайда.

"Джейсон и Лусия всегда знали, что играют по чужим правилам. Но когда попытка заработать легкие деньги пошла не по плану, они оказались на темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида, – и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями", – гласит официальный синопcис GTA 6.

Предзаказы GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox Series уже стартовали – в Украине самую дешевую версию оценили в 3500 грн, а за ультимативное издание придется выложить 4300 грн. По слухам, релиз на ПК состоится в первой половине 2027 года.

Ранее эксперты выбрали 3 телевизора, которые лучше всего подойдут для GTA 6. Если вы хотите получить максимум впечатлений от возвращения в Вайс-Сити, сейчас может быть подходящий момент для обновления телевизора.

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