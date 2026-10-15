'Пчеловод' возвращается: вышел тизер нового боевика с Джейсоном Стэйтемом (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 14 января 2027 года.

Вышел украинский тизер-трейлер криминального экшна "Пчеловод 2" (The Beekeeper 2) с звездой боевиков Джейсоном Стэйтемом ("Гнев человеческий", "Механик", "Убежище", франшизы "Перевозчик", "Форсаж", "Неудержимые").

Как зрители помнят по первому фильму, по замыслу его создателей, в каждом штате США есть свой "Улей" – тайная сеть элитных агентов, известная как "Пчеловоды". Их миссия – защищать национальную безопасность страны, действуя вне рамок официальных структур. Адам Клей, бывший Пчеловод, вернулся из отставки, чтобы отомстить тем, кто обидел его подругу, и неожиданно начал масштабную операцию против правительства США.

Во второй части сам Адам стал мишенью: на него охотятся не только спецслужбы, но и другие Пчеловоды. Но остановить его будет непросто, ведь для Адама эта месть еще далека от завершения.

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Помимо Стэйтема в новом фильме к своим ролям вернутся Эмми Рэйвер-Лэмпман (сериал "Академия Амбрелла"), Джереми Айронс ("М. Баттерфляй", "Лолита", "Бэтмен против Супермена", "Дом Гуччи") и Джемма Редгрейв (сериалы "Доктор Кто", "Гранчестер").

Среди новых имен в касте – Пом Клементьев (франшизы "Стражи Галактики", "Миссия невыполнима"), Яра Шахиди ("Алекс Кросс", "Питер Пэн и Венди") и рестлер Адам "Эдж" Коупленд ("Горец: Конец игры", "Денежный самолет", сериалы "Викинги", "Перси Джексон и олимпийцы").

В то же время режиссера первой части Дэвида Эйера ("Короли улиц", "Ярость", "Отряд самоубийц", "Профи", "Сердце зверя") теперь сменил индонезиец Тимо Тьяджанто ("Никто 2", "Отступная тень").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 14 января 2027 года.

Напомним, первый "Пчеловод" вышел на экраны в январе 2024 года. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 71% одобрения от критиков и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 53 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

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