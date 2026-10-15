Зендея сыграет в новом фильме Алекса Гарленда

Съемки фильма запланированы на 2027 год.

Голливудская суперзвезда Зендея ("Драма", "Одиссея", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория") сыграет в новом научно-фантастическом фильме Алекса Гарленда ("Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род", "Восстание штатов", "Боевые действия", сценарист франшизы "28 лет спустя") для студии A24.

Как пишет The Hollywood Reporter, название и подробности сюжета картины пока не раскрываются.

При этом отмечается, что съемки фильма запланированы на 2027 год.

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Этот проект стал очередной совместной работой Зендеи и студии A24 – ранее они сотрудничали над хитовым сериалом HBO "Эйфория" и фильмом "Драма".

У Алекса Гарленда также давние партнерские отношения с A24: в их число входят почти все предыдущие фильмы режиссера, а также предстоящая экранизация видеоигры Elden Ring, выход которой в кинотеатрах запланирован на 2028 год.

Стоит отметить, что ранее Зендея неоднократно заявляла о планах приостановить активную актерскую работу после напряженного 2026 года, на который у нее было запланировано сразу несколько громких премьер ("Драма", "Одиссея", "Человек-паук", "Дюна").

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