В Египте археологи только что обнаружили две монументальные статуи фараона Рамзеса II

Этот правитель был известен прежде всего как строитель храмов и памятников.

В египетской деревне Бехбейт-эль-Хагар археологи обнаружили фрагменты двух огромных статуй, по крайней мере одну из которых идентифицировали как изображение фараона Рамзеса II. Об этом пишет издание Do Rzeczy.

История находки началась случайно: местный житель работал в поле возле своего дома и наткнулся на рельефный каменный блок. Мужчина сообщил о находке в местную службу охраны древностей, после чего специалисты подтвердили её древнее происхождение. К раскопкам привлекли группу спасательной экспедиции Высшего совета по древностям Египта.

Самым впечатляющим артефактом стала голова фараона высотой около 1,6 метра. Рамзес II изображен в двойной короне, символизировавшей объединение Верхнего и Нижнего Египта. По оценкам исследователей, полная статуя вместе с постаментом могла достигать 8,5 метра.

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Вторая скульптура сохранилась в виде частей туловища и головы общей высотой около 2,4 метра. Её черты лица напоминают первую статую, поэтому археологи также предполагают, что она изображает Рамзеса II. Однако надписи с именем правителя на этом фрагменте пока не обнаружили. Рядом обнаружили блок розового гранита длиной около 1,3 метра с иероглифами, содержащими царские титулы фараона.

Рамсес II правил Египтом примерно в 1279–1213 годах до нашей эры и известен масштабным строительством храмов и монументов. В то же время место находки вызывает вопросы: Бехбейт-эль-Хагар известен прежде всего храмом богини Исиды, возведенным почти через девять веков после смерти фараона.

"Возможны три сценария: статуи стояли здесь уже во времена Нового царства, их перенесли с другого места или повторно использовали в более поздние эпохи", – отмечает издание.

Дальнейшие археологические исследования должны выяснить, откуда происходят скульптуры и почему они оказались именно в этом месте.

Новости археологии

Как писал УНИАН, археологи обнаружили на затонувшем острове Антиродос в Большой гавани Александрии бронзовое кольцо-печать с гравировкой Александрийского маяка. Это первый известный случай, когда изображение маяка найдено на украшении такого типа, что дополняет данные о его внешнем виде.

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