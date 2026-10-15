В Украине закончились запасы ракет для Patriot, - CNN

Такие обстоятельства делают Украину более уязвимой перед российскими ударами баллистическими ракетами.

В Украине закончились ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства, из-за чего страна стала более уязвимой к атакам российскими баллистическими ракетами. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что в Украине заканчиваются ракеты-перехватчики американского производства для Patriot. Эти перехватчики являются одним из немногих видов оборонного оружия, способных сбивать баллистические ракеты.

Однако перехватчики являются дорогостоящими и дефицитными во всем мире, поскольку другие страны исчерпали собственные запасы или стремились укреплять свои оборонные системы на фоне войны в Иране.

Видео дня

По данным источника CNN, "почти все баллистические ракеты из последнего удара не были перехвачены из-за нехватки ракет-перехватчиков". В частности, российские баллистические ракеты поразили три ТЭЦ в Киеве и нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Харькове во время атаки в ночь на 14 октября.

Это уже не первый случай, когда у Украины полностью заканчиваются перехватчики для Patriot, и Зеленский постоянно открыто говорил о своей постоянной борьбе за получение больших запасов.

В середине августа телеканал CNN стал первым СМИ, которому был предоставлен доступ к системам Patriot на территории Украины, и тогда украинские чиновники раскрыли информацию о том, что в стране практически закончились перехватчики. Тогда Зеленский сообщил, что его дни посвящены "миллионам" телефонных звонков союзникам по поводу сотрудничества в заключении соглашений о получении большего количества "Пэтриотов". В августе президент Украины отметил, что у Киева на вооружении была лишь десятая часть срочно необходимых ракет-перехватчиков.

Через месяц тон высказываний Зеленского стал более обнадеживающим, поскольку прозвучало утверждение о том, что Украина "получит лицензии на производство ракет для Patriot от США". Но президент США Дональд Трамп в итоге отказался сказать, одобрил ли он это решение, а лицензии так и не были предоставлены.

Это происходило до того, как отношения между Зеленским и Трампом стали все более напряженными в последние дни, после заключения Вашингтоном соглашения об импорте российского дизельного топлива и усиления давления на Украину с требованием прекратить её удары по российской нефтяной промышленности.

Проблемы с оружием

Ранее на этой неделе, по данным двух европейских чиновников, администрация Трампа предупредила Украину и союзников в Европе, что США могут приостановить европейские закупки американского оружия через механизм PURL и предоставление Киеву разведывательной информации, если Украина не прекратит дальнобойные удары по российским энергетическим объектам.

Предупреждения от Государственного департамента США и Пентагона были направлены в выходные чиновникам в Украине и Европе, в том числе с передачей этой информации украинским командирам непосредственно от американских военных.

В то же время Трамп настаивал, что США не прекращали делиться разведданными с Украиной.

Если администрация Трампа решила приостановить европейские закупки оружия через механизм PURL, это поставит под угрозу любые будущие поставки перехватчиков Patriot.

Дефицит ракет для Patriot

Как сообщал УНИАН, летом Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попросил предоставить срочный "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot, чтобы защититься от баллистических ракет России. В частности, речь шла о 300 перехватчиках.

В то же время Трамп отказался предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot.

9 октября Трамп заявил, что договорился с инициатором войны Владимиром Путиным о поставках на американский и мировые рынки миллионов тонн дизельного топлива.

Это решение Трампа возмутило Зеленского. Президент Украины заявил, что любое ослабление санкций против России без четкого и долгосрочного соглашения о деэскалации с ней - это явная слабость.

В свою очередь, США прекратили делиться разведывательной информацией с Украиной, поскольку якобы многократно просили Украину прекратить наносить удары по российским НПЗ.

Зеленский заявил, что Украина может пойти на уступки США и прекратить удары по российским НПЗ, но взамен просит ракеты для Patriot для защиты от российских атак.

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