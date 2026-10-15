Во время атаки на порт Сочи использовался скоростной аппарат K3 Scout.

Для ударов по российскому порту Сочи в прошлом месяце Украина, вероятно, использовала морские дроны британского производства. Об этом говорится в статье газеты The Times, журналисты которой проанализировали видео, появившиеся в интернете.

Там они смогли идентифицировать скоростной аппарат K3 Scout, построенный компанией Kraken Technology в британском графстве Хэмпшир. На видео видно, как один из дронов взрывается, не дойдя до цели. Источник в отрасли сообщил, что это "было одно из многих, которые прибыли в гавань".

Во время операции было повреждено российское судно снабжения "Нефрит", пришвартованное у причала. Украинские военные заявляли тогда, что это многоцелевое судно, являющееся частью морской и энергетической инфраструктуры России. Оно обеспечивало нефтегазовые операции, обслуживало морские объекты, перевозило грузы и персонал, а также выполняло подводные инженерные работы.

Видео дня

Авторы отметили, что подобные операции с использованием дронов еще раз показывают, насколько изменился характер ведения войны. Источник журналистов в отрасли также добавил, что это демонстрируют неизменность поддержки Украины со стороны союзников в Великобритании. "Британская промышленность является ключевой опорой в борьбе с российской агрессией, и мы поддерживаем сотрудничество в рамках этих усилий", - сказал собеседник издания.

При этом известно, что украинские войска впервые применили британские дроны дальнего радиуса действия для нанесения ударов по военным и промышленным объектам в глубине российской территории в августе.

Дроны K3 – что про них известно

Такие автономные катера имеют дальность плавания в 650 морских миль. Они могут сбрасываться с вертолета и служить стартовой площадкой для сотен вооруженных дронов. Они доставляют дроны-камикадзе или компактные системы противовоздушной обороны на большие расстояния со скоростью 55 узлов в открытом море.

В зависимости от задачи они могут оставаться в море до 30 дней и перевозить полезную нагрузку весом до 600 кг. Стоимость каждого катера относительно невысока – около 300 тысяч евро.

Атака на порт Сочи - больше новостей

Напомним, что 3 сентября возник пожар в морском порту Сочи. Мониторинговые каналы сообщали об атаках беспилотных катеров.

Позже Военно-морские силы ВС Украины сообщили об успешной атаке на российское судно обеспечения "Нефрит". Как подчеркивали в ВМС Украины, деятельность судна была прямой поддержкой военной экономики врага и финансированием агрессии против Украины.

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