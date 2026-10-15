'Не надо было начинать': Путин пригрозил Украине ответом на удары по НПЗ

Кремлевский диктатор заявил, что Украине "стоило подумать над последствиями", прежде чем начинать удары.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва ответит Украине на удары по российским НПЗ, логистическим и энергетическим объектам. Его слова цитируют росСМИ.

"Россия будет отвечать Украине на удары по НПЗ, логистическим и энергетическим объектам. Не надо было начинать", - сказал Путин.

Также глава РФ заявил, что вчера, 14 октября, Силы обороны Украины ударили по некоторым российским НПЗ. Однако, по его словам, нет никаких серьезных повреждений.

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"Украине стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам. Киев додумался до атак на Ozon и Wildberries, а теперь просит повлиять на РФ", - добавил Путин.

Украина готова к одностороннему прекращению ударов по НПЗ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может пойти на уступки США и прекратить удары по российским НПЗ, но взамен просит об ответной услуге от Вашингтона.

Зеленский отметил, что в обмен на прекращение ударов по российским НПЗ США могли бы передать Украине ракеты для Patriot. Он подчеркнул, что в любом случае РФ продолжить атаковать Украину.

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