Какой бюджетный смартфон выбрать в 2026 году: неожиданный претендент на лидерство

Устройство предлагает большой дисплей с частотой 120 Гц, камеру на 50 Мп и целый день работы без подзарядки.

Бюджетный смартфон Motorola Moto G (2026) официально подешевел на $65. Благодаря снижению цены устройство стало оптимальным вариантом для тех, кто ищет недорогой Android с хорошей автономностью и шустрым экраном.

Как сообщает PhoneArena, сейчас версия Moto G (2026) в цвете Pantone Slipstream продается на 22% дешевле первоначальной цены. Стоимость устройства на Amazon опустилась ниже $240.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 герц. Это обеспечивает плавную прокрутку интерфейса, анимаций и динамичного контента, а также снижает зрительную усталость при длительном использовании. При этом максимальная яркость экрана уступает некоторым конкурентам, поэтому на ярком солнце пользоваться устройством может быть менее удобно.

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За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300. Его возможностей достаточно для повседневных задач, включая общение в мессенджерах, просмотр видео и работу с приложениями.

Основная камера на 50 мегапикселей делает достойные снимки при хорошем освещении. Хотя у нее есть ограничения по динамическому диапазону, из-за чего фотографии могут терять детализацию в сложных условиях съемки.

Одним из главных преимуществ Moto G (2026) остается автономность. Аккумулятор емкостью 5200 мАч гарантирует 20 часов непрерывного веб-серфинга на одном заряде. Кроме того, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт.

Несмотря на некоторые компромиссы в характеристиках, Motorola Moto G (2026) остается достойным вариантом в бюджетном сегменте. Устройство предлагает большой дисплей с частотой 120 Гц, камеру на 50 Мп и долгое время работы без подзарядки.

Ранее эксперты известного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Cамый выгодный для приобретения флагман сегодня продает Nubia, а в бюджетном сегменте лидируют устройства Motorola и OnePlus.

УНИАН писал, что бюджетные смартфоны стоимостью до $200 уже в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на память для ИИ, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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