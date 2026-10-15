В октябре Россия заработает на нефти и газе больше, чем год назад: в Reuters раскрыли цифры

Россия - третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии.

В октябре доходы федерального бюджета РФ от налогов на нефть и газ должны вырасти на 10% в годовом исчислении - до 1 трлн рублей (11,97 млрд долларов). Соответствующие расчеты представило агентство Reuters.

Ожидается, что доходы от налогов на нефть и газ более чем вдвое превысят сентябрьские показатели.

Это в значительной степени обусловлено ежеквартальными выплатами дополнительного налога на прибыль от добычи нефти. Без учета этого налога октябрьские поступления, по прогнозам, превысят сентябрьские примерно на 164 млрд рублей (1,96 млрд долларов), или на 36%.

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Расчеты Reuters основаны на данных о добыче нефти и газа, объемах переработки нефти, а также поставках на внутренний и международные рынки.

Мировые цены на нефть резко выросли из-за перебоев с поставками, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Однако положительный (для России) эффект от подорожания нефти будет частично нивелирован ожидаемым сокращением добычи примерно на 5% в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В бюджете РФ на 2026 год предусмотрены доходы от нефти и газа в размере 8,918 трлн рублей (около 106,7 млрд долларов) из общей суммы поступлений в 40,283 трлн рублей (около 482,3 млрд долларов).

По оценке Reuters, совокупные российские доходы от нефти и газа за январь-октябрь 2026 года составят 6,45 трлн рублей (около 77,2 млрд долларов), что на 14 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки российских энергоресурсов - главное

Ранее УНИАН сообщал, что благодаря договоренностям с США Москва рассчитывает увеличить экспорт дизельного топлива и пополнить бюджет дополнительными поступлениями от его продажи. В настоящее время Москва ведет переговоры с Вашингтоном о заключении соответствующих соглашений.

При условии заключения соответствующего контракта первые партии российского дизельного топлива могут поступить в США уже через две-три недели. На другие рынки, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское дизельное топливо уже поставляется.

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