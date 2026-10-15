Готические выходные и возвращение в детство: названы главные туристические тренды 2027 года

В следующем году особой популярностью среди туристов будут пользоваться четыре туристических тренда.

Из года в год в мире набирают популяность новые форматы отдыха. Вот и на 2027 год эксперты в сфере путешествий прогнозируют несколько новых тенденций.

Согласно свежему отчету Unpack '27 от Expedia Group, в следующем году особой популярностью среди туристов будут пользоваться четыре туристических тренда:

Возвращение в детство . Этот формат отдыха подразумевает отказ от взрослых обязанностей ради радостных, беззаботных и ностальгических путешествий. По данным Expedia, в 2027 году путешествие в стиле "анти-взросление" (Un-Adulting) планируют выбрать 57% путешественников, а среди представителей зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 71%. Туристическая индустрия активно реагирует на этот запрос: создаются новые предложения, специально разработанные для "детского" отдыха взрослых – от лаунж-зоны GEO-82 в парке EPCOT (Walt Disney World), предназначенной только для взрослых, до ночных мероприятий Halloween Horror Nights в Universal Studios Japan, также ориентированных исключительно на взрослую аудиторию.

. Этот формат отдыха подразумевает отказ от взрослых обязанностей ради радостных, беззаботных и ностальгических путешествий. По данным Expedia, в 2027 году путешествие в стиле "анти-взросление" (Un-Adulting) планируют выбрать 57% путешественников, а среди представителей зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 71%. Туристическая индустрия активно реагирует на этот запрос: создаются новые предложения, специально разработанные для "детского" отдыха взрослых – от лаунж-зоны GEO-82 в парке EPCOT (Walt Disney World), предназначенной только для взрослых, до ночных мероприятий Halloween Horror Nights в Universal Studios Japan, также ориентированных исключительно на взрослую аудиторию. Короткие вылазки между полноценными отпусками . Количество поисковых запросов на сайте Hotels.com, касающихся проживания в течение одной ночи, выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом, а интерес в социальных сетях к таким 24-часовым поездкам увеличился на 12%. Среди основных причин, по которым путешественники отправляются в подобные "мини-путешествия" (Trip Snacking), – празднование важного жизненного события (34%), посещение концерта, шоу или спортивного мероприятия (32%), а также необходимость быстро "перезагрузиться" в перерыве между более длительными поездками (28%).

. Количество поисковых запросов на сайте Hotels.com, касающихся проживания в течение одной ночи, выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом, а интерес в социальных сетях к таким 24-часовым поездкам увеличился на 12%. Среди основных причин, по которым путешественники отправляются в подобные "мини-путешествия" (Trip Snacking), – празднование важного жизненного события (34%), посещение концерта, шоу или спортивного мероприятия (32%), а также необходимость быстро "перезагрузиться" в перерыве между более длительными поездками (28%). Готические выходные . Согласно данным Hotels.com, в 2027 году набирают популярность "готические" отели – места с мрачной, драматической эстетикой. Интерес к ним растет стремительно: 65% путешественников хотели бы остановиться в отеле в готическом стиле, а среди зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 71%. Причем сейчас "готические" направления, вдохновленные жанром темного фэнтези и популярными сюжетами в культуре, стали круглогодичным трендом, а не только темой исключительно под Хеллоуин. Среди причин выбора таких отелей – интерес к историческим зданиям с богатым прошлым (46%), а также к местам, связанным с фольклором, легендами или чем-то сверхъестественным (35%).

. Согласно данным Hotels.com, в 2027 году набирают популярность "готические" отели – места с мрачной, драматической эстетикой. Интерес к ним растет стремительно: 65% путешественников хотели бы остановиться в отеле в готическом стиле, а среди зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 71%. Причем сейчас "готические" направления, вдохновленные жанром темного фэнтези и популярными сюжетами в культуре, стали круглогодичным трендом, а не только темой исключительно под Хеллоуин. Среди причин выбора таких отелей – интерес к историческим зданиям с богатым прошлым (46%), а также к местам, связанным с фольклором, легендами или чем-то сверхъестественным (35%). Сет-джеттинг . Хотя путешествия по местам, связанным с популярными фильмами и сериалами не являются новым трендом, в 2027 году этот формат отдыха все же чуть изменится: туристы все чаще стремятся посетить такие места еще до его появления на экранах. Почти половина респондентов заявили, что заранее ищут информацию или бронируют путешествия в локации, которые появятся в еще не вышедших на экраны проектах – среди зуммеров и миллениалов этот показатель достигает 58%. Так, количество поисковых запросов, связанных с Монако, выросло более чем на 120% через 30 дней после того, как стало известно, что съемки шестого сезона сериала "Эмили в Париже" пройдут именно там. А число упоминаний Майами в контексте путешествий увеличилось на 64% по сравнению с прошлым годом – на фоне новостей о перезапуске сериала "Полиция Майами".

Что касается самых популярных направлений для отдыха в 2027, то, согласно прогнозу экспертов Expedia Group, здесь, среди прочего, туристы будут больше всего хотеть посетить префектуру Хиого в Японии, остров Холбокс в Мексике, город Пусан в Южной Корее и город Перуджа в Италии.

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Куда поехать в 2027 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее поисковая система Skyscanner составила список из 10 самых трендовых туристических направлений для путешествий в 2027 году. Возглавила его столица Кыргызстана – город Бишкек.

Также компания назвала 10 самых выгодных городов мира для поездки в 2027 году. Здесь лидером стал испанский город Бильбао.

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