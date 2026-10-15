США перестали быть нейтральной стороной и перешли на сторону России, - депутат из АдГ

Также политик заявил, что Украина должна выплатить Германии компенсацию за предоставленную помощь.

США перестали быть нейтральной стороной в российско-украинской войне и перешли на сторону Москвы. Об этом заявил немецкий политик Максимилиан Кра из ультраправой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) в интервью Clash Report.

"Мы наблюдаем конец войны в Украине, поскольку США перестали быть нейтральной стороной и перешли на сторону России", - сказал он.

Говоря о дизельной сделке между США и РФ, Кра заявил, что Вашингтон фактически запрещает Украине атаковать российскую нефтяную промышленность и одновременно дает деньги россиянам.

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"Это означает, что Америка перешла на другую сторону", - добавил политик.

Также Кра высказался о российском диктаторе Владимире Путине. Он заверил, что не восхищается им, но сказал, что Путин "вывел Россию из очень глубокой долины слез".

"Россия в конце эпохи Ельцина была полностью распродана. Она была преступной, опасной, бедной, униженной. Государство находилось в упадке... Сейчас, когда я слушаю свое правительство, создается впечатление, что Россия собирается завоевать всю Европу, если мы не будем осторожны. Так что, очевидно, это сработало. С другой стороны, я не хочу жить в России", - заявил политик.

Кроме того, Кра добавил, что партия АдГ хочет добиться того, чтобы Украина выплатила Германии компенсацию за предоставленную помощь.

Лидер АдГ пообещала прекратить помощь Украине

Ранее лидер ультраправой немецкой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ее партия хочет прекратить предоставлять Украине финансовую и военную помощь.

По словам Вайдель, также АдГ предъявит Украине требования о возврате значительных сумм за уже предоставленную помощь.

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