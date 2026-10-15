Starshield вновь заработал в Украине, но все еще неясно, кто ввел ограничения, – СМИ

Система Starshield является частью сети Starlink, но Илон Маск заявляет, что ею управляют военные, а не он сам.

Украинские военные вновь получили полноценный доступ к спутниковой связи Starshield (военному сегменту Starlink) после недавних перебоев. Об этом со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины и парламенте сообщает Business Insider.

Как сообщает издание, в среду, 14 октября, украинские подразделения столкнулись с неожиданными ограничениями, которые затруднили выполнение отдельных задач с использованием беспилотников. По словам украинских военных, терминалы Starlink, установленные на дронах, отключались, если БПЛА достигал скорости 160 км в час, а в некоторых случаях проблемы начинались уже на скорости около 72 км/ч,

В четверг представители украинского оборонного ведомства сообщили, что примерно в 11:45 по киевскому времени Starshield снова работала во время движения. В то же время Министерство обороны до сих пор пытается выяснить причины сбоев.

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Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил Business Insider, что работу системы восстановили до уровня, который был до сбоя.

Офицер Национальной гвардии Украины по имени Юрий также подтвердил восстановление скорости связи. Однако, по его словам, предыдущие ограничения уже успели нарушить ход нескольких операций. В Министерстве обороны отметили, что проблемы затруднили нанесение ударов на средние расстояния, перехват воздушных целей и логистику на передовой.

Как пишет Business Insider, до сих пор остается открытым вопрос о том, кто несет ответственность за вчерашний сбой. Starshield – это защищенная спутниковая сеть SpaceX для военных и государственных нужд, которой управляет правительство США. Генеральный директор компании Илон Маск в соцсети X подчеркнул, что любые ограничения на использование этой системы "определяются военными США и, в конечном счете, президентом США".

Журналисты отмечают, что эти перебои обострили вопрос зависимости Украины от американских технологий на фоне напряженности в отношениях Киева и Вашингтона. В частности, инцидент совпал с давлением президента США Дональда Трампа на Украину с целью прекращения ударов по российским энергетическим объектам.

В то же время Чернев подтвердил, что США продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией.

США и война в Украине

Как писало УНИАН, Владимир Зеленский раскритиковал отключение Starlink и назвал его большой ошибкой. Президент также подчеркнул, что, несмотря на вызовы со стороны Дональда Трампа, Украина готова к переговорам и скорейшему прекращению войны.

Между тем западные СМИ пишут, что лидеры ЕС планируют в ходе закрытых переговоров в Брюсселе призвать Владимира Зеленского воздержаться от резкой публичной критики президента США Дональда Трампа. Они опасаются, что споры могут навредить сотрудничеству Украины с США, хотя и не считают критику необоснованной.

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