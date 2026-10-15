Польша ужесточит требования к иностранцам при въезде в страну: подробности

Новые правила касаются финансовых возможностей путешественника.

Правительство Польши намерено ужесточить требования к минимальной сумме денег, которую должен иметь при себе иностранец для въезда на территорию страны. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на проект новых правил, подготовленный польскими чиновниками.

Согласно предложенным правилам, иностранцы, планирующие пребывать в Польше до четырех дней, должны будут иметь не менее 1000 злотых (229 евро) вместо нынешних 300 злотых (69 евро). Если визит продлится дольше, минимальная сумма увеличится с 75 злотых (17 евро) до 300 злотых (69 евро) за каждый день пребывания.

В то же время для отдельных категорий путешественников будут предусмотрены более низкие финансовые требования. Речь идет, в частности, об участниках организованных туристических поездок, молодежных лагерей и спортивных соревнований, а также о людях с заранее оплаченным пребыванием, которые приезжают на лечение или участвуют в программах сезонной работы, если она не является основной целью визита.

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Для них минимальная сумма составит 130 злотых (30 евро) в день, но не менее 650 злотых (149 евро) в целом. В настоящее время соответствующие требования предусматривают 20 злотых (5 евро) в день и не менее 100 злотых (23 евро).

Отдельные изменения коснутся иностранцев, приезжающих на обучение, стажировку, научные исследования или исследовательскую работу. На первые два месяца пребывания они должны будут подтвердить наличие 2020 злотых (463 евро) вместо нынешних 1270 злотых (291 евро).

В министерстве объясняют необходимость пересмотра нормативов ростом стоимости жизни. Авторы проекта отмечают, что суммы не менялись с 2016 года, а за это время подорожали товары и услуги.

"Новая сумма должна соответствовать минимальному уровню доходов, который в законодательстве о социальной помощи считается достаточным для удовлетворения основных потребностей одинокого человека", – говорится в правительственном документе.

Также авторы документа подчеркивают, что предложенные суммы соответствуют ориентирам, применяемым другими странами Шенгенской зоны, в частности Болгарией, Хорватией, Литвой и Эстонией.

Новости туризма

Как писал УНИАН, с 1 ноября 2026 года Казахстан начнет поэтапно вводить электронные разрешения на въезд, сначала лишь предупреждая иностранцев о новых требованиях. С 1 июля 2027 года без такого разрешения въезд будет невозможен, а получить его можно бесплатно через цифровую платформу за 72 часа до поездки.

Также мы сообщали, что в марте 2027 года стартап Nox Mobility запустит премиальный ночной поезд между Гамбургом и Мюнхеном с частными купе Nox Suite, билеты будут стоить от 65 евро. Поезд будет курсировать три раза в неделю в каждом направлении, обеспечивая комфортные условия для работы и отдыха во время путешествия.

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