Владислав Григорьев

С 1 июля 2027 года иностранцам без электронного разрешения во въезде в Казахстан будут отказывать.

Правительство Казахстана утвердило новые правила въезда и пребывания иностранцев. В частности, они касаются и украинцев, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что с 1 ноября в Казахстане начнут поэтапно внедрять электронные разрешения на въезд в страну. На первом этапе иностранцев будут пропускать без разрешения, лишь предупреждая о новых требованиях.

Внедрять электронные разрешения будут поэтапно:

Видео дня

с 1 ноября 2026 года – на пунктах пропуска Государственной границы Казахстана: международный аэропорт Актау, автомобильные пункты пропуска "Урлютобе" (Павлодарская область), "Аухатты" (Жамбылская область), "Атамекен" (Туркестанская область) и "Нурлы Жол" (область Жетісу), без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления;

с 1 января 2027 года – на пунктах пропуска Государственной границы РК: международные аэропорты городов Астаны и Алматы, без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления;

с 1 марта 2027 года – через все остальные пункты пропуска Государственной границы РК, без отказа во въезде иммигранту, разъясняя необходимость его оформления.

Уже с 1 июля 2027 года без электронного разрешения во въезде в Казахстан будут отказывать. Электронное разрешение на въезд выдается органами внутренних дел по согласованию с органами национальной безопасности через цифровую платформу бесплатно.

В издании уточнили, что заявление на получение электронного разрешения подается иностранцем через цифровую платформу не позднее чем за 72 часа до планируемой даты въезда. При подаче заявления нужно пройти идентификацию либо аутентификацию.

Электронное разрешение на въезд в Казахстан выдается на срок 180 календарных дней. Проверка наличия электронного разрешения на въезд осуществляется сотрудниками Пограничной службы посредством цифровой системы "Беркут".

Реклама

Также в издании предупредили, что электронное разрешение на въезд в Казахстан аннулируется в следующих случаях:

по основаниям, предусмотренным статьей 48 закона "О миграции населения";

при принятии решения о сокращении срока временного пребывания получателя электронного разрешения на въезд в РК;

при принятии решения об административном выдворении получателя электронного разрешения на въезд за пределы РК;

если электронное разрешение на въезд в РК оформлено с нарушением порядка.

Новые правила въезда в ЕС

Напомним, что с 6 сентября правила прохождения европейской границы стали строже из-за отмены временных льгот системы EES. Изменения коснулись всех пунктов пропуска на внешних границах ЕС.

Однако внедрение проверок в отдельных пунктах пропуска некоторых стран задерживалось, поэтому новые правила заработали не везде одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: