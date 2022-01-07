МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В Казахстане ввели критический "красный" уровень террористической опасности. Во всех регионах установлен режим антитеррористической операции.

Об этом говорится в сообщении Комитета нацбезопасности Республики Казахстан 7 января.

"Первыми руководителями государственных органов приняты к реализации меры, направленные на стабилизацию положения в стране и устранение террористической угрозы", - информирует пресс-служба Комитета.

Граждан призвали с пониманием относиться к введенным ограничениям и соблюдать требования государственных и правоохранительных органов.

Читайте такжеВ Казахстане создают народные дружиныНа заседании контртеррористического штаба президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об "операции антитеррор", заявив о восстановлении правопорядка во всех регионах Казахстана. Однако, утверждает он, "террористы продолжают применять оружие и наносить имущественные убытки".

"Поэтому контртеррористические акции стоит продолжать до полного уничтожения боевиков", - заявил Токаев.

По обновленным данным МВД Казахстана, задержаны более 3 тысяч человек, 26 вооруженных участников беспорядков "ликвидировано", еще 18 ранены.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.