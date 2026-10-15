Полгода работы: в ВМС раскрыли подробности поражения шести Су-34

Также важно уничтожение на левом берегу Херсонской области центра подготовки операторов БПЛА.

ВМС Украины с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" поразили на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области России шесть бомбардировщиков Су-34М - это полгода работы ВПК РФ. Об этом в эфире Radio NVзаявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, речь идет об очень важном случае.

"Это свидетельство уровня синергии между украинскими разработчиками и инженерным сообществом. Потому что "Нептун" - это полностью украинская система вооружения, а ВМС - фактически единственный вид Вооруженных сил Украины, который ее применяет", - сказал военный.

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Он также подчеркнул, что большое значение имеет количество сбитых самолетов - это тоже высокий показатель.

"Когда мы видим, что в российских СМИ появляется очередная новость о получении партии самолетов, то, как правило, речь идет о двух-трех машинах. Поэтому как минимум полгода работы российского военно-оборонного комплекса было уничтожено одним прицельным попаданием ракет "Нептун"", - подчеркнул представитель ВМС.

Он также добавил, что ВМС совместно с бойцами ГУР Минобороны провели ещё одну успешную операцию - на левом берегу Херсонской области, в населённом пункте Хорлы был уничтожен центр подготовки операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии ВС РФ. Плетенчук подчеркнул:

"Это тоже очень важная новость, потому что "сафари", которые оккупанты устраивают на людях - оттачивая таким образом навыки - уже за пределами добра и зла... Это преступления уровня Второй мировой войны...".

Поражение Су-34М

Как писал УНИАН, в ночь на 15 октября ВМС ВСУ с помощью берегового ракетного комплекса "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области (РФ). В результате удара были поражены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уничтожены четыре самолета, два - повреждены. Как отметил Зеленский, россияне использовали их для террора против украинцев - именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и оснащены авиабомбами.

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