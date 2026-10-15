Оранжевый смог окутал Индонезию: страна страдает от масштабных лесных пожаров

В Индонезии из-за лесных пожаров густой оранжевый смог накрыл города, вызвав опасное загрязнение воздуха. Как сообщает Sky News, наиболее сложная ситуация наблюдается на островах Суматра и Калимантан, где продолжаются масштабные лесные и торфяные пожары.
Так, в отдельных районах Центрального Калимантана и городе Паланкарая индекс загрязнения воздуха значительно превысил уровень, считающийся опасным для здоровья.
Смог вызван пожарами на торфяниках, которые могут тлеть под поверхностью и вновь вспыхивать. Они также образуют более густой дым. Во многих лесных пожарах обвиняют коммерческих фермеров, которые сжигают землю, чтобы освободить место для таких культур, как пальмовое масло. Это привело к самому тяжелому сезону пожаров в Индонезии с 2015 года.
Из-за густого дыма ухудшилась видимость, а местные жители жалуются на проблемы с дыханием. Десятки людей провели акцию протеста в Паланкарае, требуя более эффективного решения ситуации.
"Вчера небо было очень желтым. Активность людей значительно снизилась из-за этой ситуации. Мы надеемся, что вскоре пойдет дождь, который облегчит эту проблему", - сказала 46-летняя местная жительница Адината.
В семи провинциях страны зарегистрировано более 270 тысяч случаев респираторных заболеваний. Дым также распространился на соседние государства - Малайзию, Сингапур и Восточный Тимор. В некоторых районах Малайзии и Восточного Тимора из-за загрязнения воздуха пришлось закрывать школы.
На фоне ухудшения ситуации президент Индонезии Прабово Субианто распорядился усилить борьбу с пожарами.
По оценкам природоохранной организации Pantau Gambut, из 24 миллионов гектаров индонезийских торфяников около 16 миллионов стали более уязвимыми к пожарам из-за вырубки лесов, осушения земель и других повреждений экосистем.
Новости экологии
Как сообщал УНИАН, в водах архипелага Раджа-Ампат в Индонезии заметили гигантского океанического ската манта с необычной белой окраской. Животное настолько выделялось среди других скатов, что морской биолог охарактеризовал его как призрачное.
Необычную манту заметил морской биолог Марк Эрдманн, исполнительный директор организации ReShark, во время поездки в Раджа-Ампат - архипелаг на стыке Тихого и Индийского океанов.
В марте 2026 года он сопровождал природоохранный круиз в проливе Дампир. Там яхта наткнулась на группу гигантских океанических мант, которые питались крилем.
Среди них был скат, окраска которого существенно отличалась от типичной для этого региона.