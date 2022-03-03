Оккупанты препятствуют поставкам и восстановлению электроэнергии, воды и тепла, доставки продовольствия.

Российские военные создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Эти подонки не нашли другого способа сломить нас. Они препятствуют поставкам и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставкам продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно в течение семи суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей", - констатировал он.

Городской голова отметил, что власти делают все, чтобы в кратчайший срок восстановить критическую инфраструктуру города.

"Работаем с международными институтами для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии. Работаем, чтобы обеспечить режим тишины для восстановления электроснабжения. В то же время Мариуполь остается под обстрелами, страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона, а устроили истребление украинцев – мариупольцев российского, украинского, греческого и другого происхождения", - добавил Бойченко.

Ранее сегодня в Генштабе сообщили, что на Донецком направлении оккупанты продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и введения части оперативных резервов продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Захватить последний, чтобы выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей, не удается.

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