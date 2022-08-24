Между тем, на Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций.

Русские оккупанты несут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупанты несут потери на всех направлениях, где ведутся боевые действия", - говорится в сообщении.

Между тем, на Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на удержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны.

"Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Заселье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарци, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового. Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Пруд и Большое Артаковое", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что корабельное группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военные Беларуси усиленно охраняют границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

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