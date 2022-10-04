В результате вражеского обстрела город остался без водоснабжения.

Сегодня ночью оккупанты выпустили 30 снарядов из "Градов" по Никополю. В результате обстрела ранены четыре человека.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Шесть обстрелов и четверо раненых... Ночью россияне ударили по Никопольскому и Синельниковскому районах. Больше всего пострадал Никополь.Туда прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице", - сообщил он.

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Резниченко также отметил, что повреждено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры.

Он также сообщил, что город остался без воды - повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7000 семей - без света. Половину энергетики уже подключили. Работы по восстановлению линий продолжаются.

"Обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания", - добавил Резниченко.

Он также отметил, что в Марганецкой и Червоногригоровской громадах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших.

Тем временем в Покровской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные пламя потушили. Люди не пострадали.

Атаки по Днепропетровщине: что стоит знать

Населенные пункты Области, расположенные ближе к линии фронта, прежде всего Никополь и Кривой Рог, постоянно подвергаются обстрелам оккупантами. Учащаются и обстрелы областного центра.

В ночь на 29 сентября российские захватчики совершили массированный обстрел Днепра. В результате обстрела в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Повреждения получили рынок, автобусы, машины и линии электропередач. В результате атаки убиты двое взрослых и двое детей - 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

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