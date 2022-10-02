Обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты всю ночь атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram- спросил он, не отрывая взгляда от стола.

"Дрон-камикадзе, "Ураган", "Град" и тяжелая артиллерия... Этим оружием враг всю ночь атаковал два района – Никопольский и Криворожский", – отметил он.

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Так, Никопольский район враг накрыл огнем из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Резниченко также отметил, что в Червоногригоровской общине Никопольского района масштабы разрушений уточняются.

"Всюду обошлось без погибших и раненых", – сообщил он.

Кроме того, сообщил председатель ОВА, в Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе.

"Попал в здание местного лицея в центре города. Разрушил два этажа. Произошел пожар. Его пожарные уже укротили", – рассказал Резниченко и добавил, что пострадавших нет.

Обстрелы Днепропетровщины – что стоит знать

Оккупировав значительные территории Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики подошли почти к административным границам Днепропетровской области.

Вот уже несколько месяцев россияне не прекращают терроризировать жителей южных районов области – Криворожского и Никопольского – нанося многочисленные удары по инфраструктуре и жилищному фонду. Атакуют как ракетами, так и "Градами", артиллерией.

В частности, 1 октября председатель ОВА Резниченко сообщил, что оккупанты выпустили по Никополю более 30 снарядов. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, кафе и гостиница.

В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по центру Кривого Рога – по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города.

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