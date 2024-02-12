На дежурстве осталось два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

По состоянию на 12 февраля в Черном море сохраняется высокий уровень опасности. Российские оккупанты держат на дежурстве два ракетоносителя с общим залпом 16 "калибров".

"Надо помнить, что вражеские ракетоносители сейчас передислоцированы в Новороссийск, где им немножко тесновато, потому что пункт базирования не предусматривает места для каждого такого военного объекта. Соответственно, время от времени они, как оладьи на сковородке, переворачиваются, то есть им надо поменять места дислокации, поэтому приходится выходить в море, чтобы все вышли и по новой очереди зашли", - пояснила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

По ее словам, необходимо тщательно отслеживать и фильтровать информацию. Украинские военные зафиксировали, что российские ракетоносители начали движение в направлении открытого моря. В связи с этим украинцев предупредили, что подобные действия могут нести угрозу.

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"Потом, когда ракетоносители умостились на местах, мы увидели, что на дежурстве осталось два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", которые несут на себе до 16 "калибров", это тоже высокий уровень опасности. Общая корабельная группировка противника в Черном море в настоящее время состоит из 6 единиц, которые патрулируют и отслеживают опасность на случай отражения атак как с воздуха, так и дронов морского происхождения", - подытожила пресс-секретарь.

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В 2024 году российские захватчики дважды выпускали по Украине ракеты "Калибр" с моря, оба пуска были нетипичными, потому что были по три ракеты. По словам Гуменюк, пуск трех ракет может свидетельствовать об определенных неурядицах - например, что-то не сработало и одна из них заклинила или не вышла. Это объясняется износом ракетоносителей.

8 февраля российские захватчики, несмотря на мощный шторм, вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Во время предыдущей ракетной атаки оккупанты применили подводный носитель "калибров", который выпустил по Украине четыре ракеты.

Как заявляла Гуменюк, российские оккупанты экономят крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по нескольким причинам. В частности, из-за того, что могут загружать их на корабли-ракетоносители только в оккупированном Севастополе, но для россиян это место уже опасно.

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