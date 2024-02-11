На левобережной части Херсонской области ликвидированы еще десятки противников.

Потери РФ на 11 февраля на левобережье Днепра - в Херсонской области, увеличились почти на 70 российских захватчиков. Кроме того, стало известно, что уровень ракетной угрозы с моря чрезвычайно высокий.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба. Враг лелеет надежду выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левобережье Днепра и решился на 2 штурма, но с потерями отошел.

Силы обороны бьют по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Разведкой подтверждено, что за минувшие сутки на левом берегу ликвидировано 68 оккупантов, 11 орудий, разведывательный дрон Zala, 11 единиц автобронетехники и лодка.

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Противники не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, прибегают к применению авиации.

В течение боевого дня (с 7:00 до 7:00), продолжая террор мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры Украины, враг запустил крылатую ракету "Искандер-К" по Кировоградщине. Возобновляя время от времени активность авиации, враг нанес 3 авиационных удара с применением 4 управляемых авиабомб и более 30 неуправляемых авиационных ракет по Крынкам и Красному Маяку на Херсонщине.

За минувшие боевые сутки зафиксировано применение врагом 64 FPV-дронов и 66 сбросов осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций. Кроме того, вражеская артиллерия 6 раз била по Херсону. Также в Херсонской области обстреляны Понятовка, Антоновка, Кизомыс, Львово, Бургунка, Садовое, Токаревка. В результате обстрелов погиб гражданский и еще один - ранен. Повреждена припортовая инфраструктура областного центра, админздание, многоэтажки, около двух десятков частных домов, несколько гражданских автомобилей, гаражный кооператив и газопровод.

В Николаевской области вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской и территории Куцурубской громад. В результате чего в Дмитровке поврежден жилой дом.

По состоянию на 11.00 в Черном море на боевом дежурстве находятся два вражеских надводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" - до 16 ракет. "Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий", - отмечают украинские защитники.

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11 февраля - 718 день с начала полномасштабного вторжения россиян в нашу страну.

Как сообщал УНИАН, накануне на левобережье Херсонщины было уничтожено почти шесть десятков оккупантов. Также уничтожены 15 орудий противника, самоходная артиллерийская установка, миномет, пять единиц автомобильной техники и лодка.

За то же время захватчики применили 47 FPV-дронов, ударный БПЛА типа "Ланцет" и сбросили с дронов различных модификаций 30 осколочных боеприпасов. В результате одного из ударов FPV-дрона поврежден частный дом в Херсонской области.

Стоит отметить, что Россия на украинской земле уже потеряла очень много живой силы. Общие потери врага на 11 февраля 2024 года составляют примерно 395 200 противников.

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