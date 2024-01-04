Украине грозит восемь ракет типа "Калибр".

Российские оккупанты вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", который снаряжен ракетами "Калибр". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Как только шторм в море немного утих, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", имеющий наготове восемь"Калибров". Уровень ракетной опасности значительно повышен!",- отмечают военные.

Население просят реагировать на сигналы воздушной тревоги, действовать собрано и оперативно.

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"Адмирал Макаров" - военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356г ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", флагман и один из новейших кораблей российского флота. Фрегат заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015 года. Судно введено в строй в 2017 году.

Заявленная длина - 124 метра, ширина - 15 м. Экипаж фрегата - 180 человек. На вооружении могут быть пушки, зенитная артиллерия, ракетные установки.

По некоторым данным, кораблем руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ.

Вражеские ракетоносители в Черном море

По данным Сил обороны, в Черном море утром находилось два корабля вражеского флота, еще один дежурил в Азовском море. Ракетоносители были заведены в пункты базирования.

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