Оба раза вылетело нечетное количество ракет.

В 2024 году российские захватчики дважды выпускали по Украине ракеты "Калибр" с моря, оба пуска были нетипичными. Об этом рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так, Россия применила "Калибры" во время ракетных атак 2 января и 7 февраля. Оба раза было выпущено по три ракеты. "Это довольно нетипично, могу заметить, потому что нечетное число. Первый раз старт был, вероятнее всего, с надводного ракетоносителя, а второй - с подводного. При том, что во время самой атаки он не находился на боевом дежурстве, а уже в ходе развития событий был выведен, коварно так, на пусковые рубежи", - сказала она в эфире Киев24.

Гуменюк пояснила, что пуск трех ракет может свидетельствовать об определенных проблемах - например, что-то не сработало и одна из них заклинила или не вышла. Это объясняется износом ракетоносителей. Именно поэтому, добавляет она, российские оккупанты зависят от инфраструктурных объектов в оккупированном Севастополе, где они обслуживают ракетные установки и загружают "Калибры".

Видео дня

Что известно о массированном обстреле 7 февраля:

Напомним, той ночью оккупанты атаковали города Украины разными типами вооружения. Всего они применили 20 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 15 ударных дронов, 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 крылатые ракеты "Калибр".

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