Оккупанты не заводят свои корабли в Севастополь, поскольку не предпочитают лишний раз рисковать, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Российские оккупанты экономят крылатые ракеты "Калибр" морского базирования по нескольким причинам, в частности, из-за того, что могут загружать их на корабли-ракетоносители только в пока еще оккупированном РФ Крыму - в Севастополе, а для бортов это место уже опасное.

Кроме того, экономия "Калибров" может свидетельствовать о том, что противники способны осуществить удар, во время которого отдадут предпочтение именно ракетам морского базирования, рассказала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"...мы понимаем, что обслуживание ракетоносителей и ракетных установок, в частности перезагрузки "Калибров", они должны проводить в Севастополе. Пока что они не наладили в Новороссийске, там где базируется преимущественно весь флот, такой логистики, и значит это, что они должны рисковать, заводя корабли-ракетоносители, в частности, в пункты базирования, где уже не чувствуют себя так спокойно", - сказала она.

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Гуменюк подчеркнула, что именно в Севастополе остается вся инфраструктура, связанная с этими мерами, и противники "предпочитают не рисковать лишний раз". "Кроме того, понимаем, что это может быть такая экономия, связанная с переориентацией враждебных действий в будущем. Если сейчас происходит достаточно системный террор с использованием ракет воздушного базирования, то не исключено, что в какой-то из атак может быть отдано предпочтение именно морским ракетам", - добавила руководитель Объединенного координационного пресс-центра.

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Спикер Военно-морских сил Украины - капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук, говорил, что корабли Черноморского флота РФ "сбежали" в Новороссийск после ударов по Крыму, но враг так и не решил проблему с загрузкой на них ракет "Калибр". Офицер подчеркнул, что ракеты этого типа остались в Севастополе.

6 февраля в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России украинские воины в Черном море вывели из строя 33% боевых кораблей противника.

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