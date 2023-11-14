Украинские военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения беспилотников и вносят коррективы в работу ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об увеличении количества штурмов россиян сразу на нескольких направлениях. Однако, несмотря на это, украинские войска удерживают позиции и продолжают наступление, сообщил глава государства по результатам ежедневного селекторного совещания с военными и силовиками.

По его словам, на селекторе обсудили отчеты разведок, графики поставки боеприпасов, ракет и техники, а также сводки с фронта.

"Военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление. Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции", - отметил Зеленский.

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Президент также подчеркнул, что россияне продолжают мстить свободному Херсону, обстреливая центр города без всякой военной необходимости. Он уточнил, что решением прошлой Ставки верховного Главнокомандующего были существенно подкреплены тамошние оборонные способности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне.

"Следим за реализацией решения", - добавил глава государства.

Также во время совещания представители Министерства внутренних дел доложили о ликвидации последствий ночных обстрелов. Президенту рассказали, что военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения беспилотников и вносят коррективы в работу ПВО.

"Работает "зерновой коридор". Сейчас преодолеваем отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняем положительную динамику", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток на фронте произошло 80 боевых столкновений с врагом. Россияне усилили штурмы сразу по нескольким направлениям. Больше всего попыток вражеских атак было отбито на Авдеевском, Бахмутском на Марьинском направлениях.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что контрнаступление Украины продолжается. Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

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