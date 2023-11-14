За сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений с врагом.

За прошедшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось отбить десятки атак российских оккупантов. Самыми горячими направлениями остаются Авдеевский, Бахмутский и Марьинский.

Как сообщает Генштаб, в течение суток на фронте произошло 80 боевых столкновений с врагом.

Так, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где украинские воины отбили 7 атак. На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь ВСУ отбили 6 атак врага.

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Кроме того, на Бахмутском направлении российские оккупанты штурмовали позиции возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Там украинскими защитниками было отбито 15 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, где наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении российские террористы при поддержке авиации продолжали попытки окружить Авдеевку. Украинские же воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито 18 атак.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении враг с использованием авиации вел безуспешные штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. В этой зоне ВСУ отбили 24 атаки.

Также на Шахтерском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области, а на Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

В то же время, украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Там ВСУ наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.

На Херсонском же направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам россиян.

Война в Украине - последние новости

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных блогеров, сейчас продолжаются наземные операции ВСУ на левом берегу Херсонской области. По данным аналитиков ISW, 13 ноября украинским войскам удалось продвинуться вперед.

В частности, украинские защитники сейчас удерживают позиции в крынках и немного продвинулись к югу от них. Также ВСУ пытаются закрепиться вблизи поймы и Песчановки.

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